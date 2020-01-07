Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально

MForum.ru
07.01.2020,
Во Вьетнаме состоялся официальный анонс смартфона Realme 5i. Новинка нацелена в начальный сегмент, ее розничная цена составит порядка $160. Однако это не помешало производителю снабдить новинку счетверенной тыловой камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватит на 9,4 часа игры в PUBG.
Как несложно догадаться, в качестве базы производитель выбрал Realme 5. Конфигурация тыловой камеры базируется на основном сенсоре разрешением 12 Мп. В качестве вспомогательных используется 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом (119 градусов), а также выделенные 2 Мп сенсоры для портретной и макросъемки. Минимальный диапазон фокусировки при макросъемке – 4 см.
Также в активе Realme 5i нашлось место для чипсета Snapdragon 665, 6,5-дюймового дисплея разрешением 720x1600 точек с защитным стеклом Gorilla Glass и 8 Мп фронтальной камере. В части объемов памяти речь идет о вариантах 3+32 и 4+64 Гб (ОЗУ и встроенная память, соответственно). Выпускаться Realme 5i будет в синем и зеленом цветах.
© Антон Печеовый,
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