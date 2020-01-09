5G: Samsung заявил об отгрузке в 2019 году 6.7 млн смартфонов Galaxy 5G

09.01.2020, MForum.ru

Samsung заявил об отгрузке в 2019 году 6.7 млн смартфонов Galaxy 5G, что соответствует более 50% рынка всех абонентских устройств с поддержкой 5G.

У корейской компании в линейке 5G уже 5 различных моделей: Galaxy S10 5G, Note10 5G, Note10+ 5G, Galaxy A90 5G и Galaxy Fold 5G.

Компания также обещает выпустить первый в мире планшет с поддержкой 5G - Galaxy Tab S6 5G в 1q2020.

Если в 2019 году смартфоны с 5G занимали лишь 1% в общемировых отгрузках смартфонов, то, как ожидается, в 2020 году, их доля вырастет до 18%.

По материалам: mobileworldlive.com

Прогноз IHS Markit объема отгрузок смартфонов 5G в 2020 году - до 253 млн.

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