5G: Nokia сообщает о росте числа контрактов на поставку решений 5G

MForum.ru
09.01.2020,
Nokia продолжает анонсировать рост числа контрактов на поставку инфраструктуры 5G. В частности, компания заявила, что заключила 13 новых контрактов с ноября 2019 года, что увеличило их общее количество до 63, причём 18 из них подразумевают развертывание сети 5G в настоящее время.
Nokia отмечает, что в этот подсчёт не включены другие виды соглашений в области 5G, такие как тесты 5G, развёртывание пилотных сетей или платные демонстрации. Если их учитывать, то общее число соглашений компании в области 5G окажется более 100.
В Nokia также отмечают, что компания является единственным вендором сетевых решений 5G, который был выбран поставщиком всех четырёх крупнейших операторов США, всеми тремя операторами Южной Кореи и тремя крупнейшими операторами Японии.
Tommi Uitto, президент Mobile Networks, заявил, что у Nokia - более 350 клиентов в области 4G.
Апдейт в отношении числа контрактов 5G появился примерно через 2 месяца после того, как Nokia сообщила о подписании 50-го соглашения в области 5G. Также компания заявила о том, что у неё заключены договора на поставку частных беспроводных сетей примерно со 120 компаниями.
В ноябре 2019 года Ericsson сообщала о 76 коммерческих контрактах на поставку решений 5G, тогда как Huawei рассказывал о 60 контрактах в конце сентября 2019.
Источник: mobileworldlive.com
Подробнее о деятельности вендоров решений 5G - здесь.
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теги: телеком контракты 5G пятое поколение соглашения Nokia
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