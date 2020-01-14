5G: Новая Зеландия готовит к распределению частоты 3.5 ГГц

14.01.2020, MForum.ru

В Новой Зеландии готовятся к проведению аукциона на краткосрочное использование частот 3.5 ГГц. Выглядит он несколько замороченным, но, видимо, новозеландцам это для чего-то важно.

Всего участникам рынка будут предложено 16 лотов по 10 МГц каждый (распределяется полоса 160 МГц). Зарегистрированный участник должен внести минимальную ставку минимум за два лота, по 250 тысяч новозеландских долларов (US$166,1 тысяч) за каждый, то есть NZ$0.5 млн.

Права на использование частот 3.5 ГГц будут распределены на срок с середины 2020 года до 31 октября 2022 года. В ноябре 2020 начнется действие долгосрочных прав, которые также будут разыграны на аукционе.

Долгосрочные права будут распределяться пакетами не менее, чем в 40 МГц на участника. Успешный покупатель должен будет возвратить те частоты 3.5 ГГц, правами на использование которых он владел до проведения "долгосрочного" аукциона, за это будет предоставлена соответствующая скидка, основанная на цене за 1 МГц, согласно выигравшей ставке.

Можно порадоваться за операторов Новой Зеландии (Vodafone NZ, Spark, 2degrees), которые получат немалые полосы частот в таком замечательном диапазоне, как 3.5 ГГц и смогут построить для жителей страны качественное покрытие 5G уже в ближайшие годы.

По материалам: mobileworldlive.com

Подробнее о 5G в других странах.

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теги: телеком 5G частоты 3.5ГГц Новая Зеландия частотные аукционы