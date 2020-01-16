Билайн и Ренессанс Страхование представляют совместные продукты для страхования ДМС и Каско

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Билайн и Ренессанс Страхование представляют совместные продукты для страхования ДМС и Каско

16.01.2020, MForum.ru

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16 января 2020, пресс-релиз Билайн через MForum.ru.

16 января 2020 года, Москва – Билайн представляет сразу несколько новых предложений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом собственном магазине Билайн посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляются АО «Группа Ренессанс Страхование».

ДОСТУПНЫЙ ДМС

ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи.

Например, в продукте «Телемедицина» есть программы для детей (стоимость полиса 4 900 рублей) и взрослых (стоимость полиса 2 500 рублей). Программой предусмотрены онлайн-консультации терапевта или педиатра (24/7), а также узкопрофильных специалистов (по предварительной записи).

Программа «Здоровый ТелеЧек-ап» рассчитана на возрастную категорию 18 – 60 лет и включает медицинское обследование и расшифровку результатов анализов. Стоимость программы составляет 5 300 рублей.

Еще одна программа - «Экстренный ДМС», включает возможность вызова бригады скорой помощи, посещения травмпункта и оказание стационарной помощи в случае госпитализации.

КАСКО ЗА 6 000 РУБЛЕЙ

Билайн и Ренессанс страхование сделали условия по оформлению каско для автомобилистов максимально доступными. Застраховать легковой автомобиль категории «В» возрастом до 10 лет, вне зависимости от его марки и модели, можно за фиксированную стоимость 6 000 рублей (пакет «Лайт») или 10 500 рублей (пакет «Оптимум»). Сумма страхового покрытия каждой из программы составляет 500 тысяч рублей.

Согласно условиям программы, при оформлении полиса от владельца автомобиля не требуется предоставление своего транспортного средства для осмотра или фотографии, подтверждающих его состояние – страховой полис активируется автоматически после звонка в страховую компанию. Решить вопросы при наступлении страхового случая можно онлайн (через чат бот в мессенджере).

Более подробную информацию о продуктах страхования можно получить в магазинах Билайн.

пресс-релиз на сайте ВымпелКом

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теги: пресс-релизы Билайн ВымпелКом дополнительные услуги страхование

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