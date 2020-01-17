Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41

MForum.ru
17.01.2020,
Смартфоны A-серии от Samsung стали хитом 2019 года и, судя по Galaxy A51 и A71, в 2020 компания намерена сохранить это преимущество. В частности появились первые подробности о Samsung Galaxy A31 и A41.
Разрешение основного сенсора тыловой камеры Samsung Galaxy A31 составит 48 Мп, в качестве вспомогательного будет выступать 5 Мп сенсор для макросъемки. И, относительно Galaxy A30 оснащенного связкой из 16+5 Мп камер, переход к основному 48 Мп сенсору – заметный шаг вперед. Кроме того, этот смартфон получит АКБ емкостью 5000 мАч. Основным сенсором тыловой камеры Samsung Galaxy A41 также станет сенсор разрешением 48 Мп, однако остальные подробности о камере Galaxy A41 пока неизвестны. Зато источник сообщает, что разрешение фронтальной камеры составит 25 Мп. Еще одной приятной особенностью новинок станет 64 Гб встроенной памяти. Остальные подробности пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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