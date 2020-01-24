Анонсы: Samsung Galaxy A71 доступен в России

MForum.ru
24.01.2020,
В российской рознице уже в ближайшее время начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy A71, анонс которого состоялся в первой половине декабря. Ключевые особенности новинки – тыловая камера разрешением 64 Мп с апертурой объектива f/1,8 и чипсет Snapdragon 730.
Также в активе тыловой камеры Samsung Galaxy A71 присутствуют три вспомогательных модуля: один разрешением 12 Мп и два разрешением 5 Мп. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение – 2400x1080 точек. Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD с отдельным слотом для карты памяти. Емкость аккумулятора новинки – 4500 мАч. Также отметим поддержку NFC. Купить Samsung Galaxy A71 в голубом, серебристом и черном цветах можно будет за 29 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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