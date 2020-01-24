Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A11

MForum.ru
24.01.2020,
На сайте американского регулятора FCC появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A11, раскрывающая некоторые подробности об этом устройстве. Напомню, ранее компания Samsung зарегистрировала торговые марки для моделей серии A, таких как Galaxy A11, A12, A13 и т.д.
Ожидается, что Samsung Galaxy A11 (модельный номер SM-A115F) станет самой доступной моделью обновленной A-серии 2020 модельного года. В отличие от китайского регулятора TENAA, набор данных публикуемых FCC весьма ограничен. Применительно к Samsung Galaxy A11 сообщается о строенной тыловой камере (конфигурация не уточняется) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Также в активе SM-A115F ожидаются чипсет Snapdragon 625/626, дактилоскопический сенсор, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и Android 10 с One UI 2.0 из коробки. Выпускаться Samsung Galaxy A11 будет в белом, красном, синем и черном цветах. Дата анонса неизвестна. Но вполне возможно, что он состоится в марте, ровно через год после анонса Galaxy A10.
Samsung Galaxy A10
© Антон Печеровый,
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