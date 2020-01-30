Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3

MForum.ru
30.01.2020,
На сайте индийского ритейлера Flikpart появились спецификации смартфона Realme C3, анонс которого состоится 6 февраля.
В активе Realme C3 ожидаются 6,5-дюйомовый дисплей разрешением 1600x720 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, чипсет MediaTek Helio G70, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Фронтальная камера новинки будет срыта в вырезе экрана. Тыловой модуль сдвоенный, 12+2 Мп. Цена Realme C3 пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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