Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3

30.01.2020, MForum.ru

На сайте индийского ритейлера Flikpart появились спецификации смартфона Realme C3, анонс которого состоится 6 февраля.

В активе Realme C3 ожидаются 6,5-дюйомовый дисплей разрешением 1600x720 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, чипсет MediaTek Helio G70, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Фронтальная камера новинки будет срыта в вырезе экрана. Тыловой модуль сдвоенный, 12+2 Мп. Цена Realme C3 пока не сообщается.