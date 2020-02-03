Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото

MForum.ru
03.02.2020,
Известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) опубликовал фотографии смартфона Nokia 5.2, который в HMD Global разрабатывают под кодовым именем Captain America.
Ожидается, что Nokia 5.2 будет оценен примерно в $180 и будет оснащен 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также фотографии показали QUAD-камеру весьма интересного дизайна. Помимо основного сенсора новинка, скорее всего, получит датчик глубины сцены, выделенный сенсор для макросъемки и модуль с широкоугольным объективом. Также на задней панели присутствует дактилоскопический сенсор. По слухам продажи Nokia 5.2 начнутся 4 марта, а его анонс состоится на MWC 2020.
© Антон Печеровый,
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