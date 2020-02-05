Анонсы: Poco X2 представлен официально

05.02.2020, MForum.ru

Недавно получивший независимость бренд Poco анонсировал смартфон Poco X2.В отличие от F-серии, смартфоны X-серии базируются на чипсетах среднего уровня, а их главным козырем станет отличное соотношение цены и возможностей.

Спецификации Poco X2 включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с максимальной частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 730G, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Фронтальная камера представлена связкой 20 и 2 Мп сенсоров. Тыловая базируется на 64 Мп сенсоре Sony IMX686, в качестве помощников выступают 8 Мп сенсоры широкоугольным объективом, портретная камера разрешением 2 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки.

Начало продаж намечено на 11 февраля, цены составят 15 999, 16 999 и 18 999 индийских рупий за версии 6/64, 6/128 и 8/256 Гб, соответственно. Купить новинку можно будет в синем, лиловом и красном цветах.