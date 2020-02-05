MForum.ru
05.02.2020,
Недавно получивший независимость бренд Poco анонсировал смартфон Poco X2.В отличие от F-серии, смартфоны X-серии базируются на чипсетах среднего уровня, а их главным козырем станет отличное соотношение цены и возможностей.
Спецификации Poco X2 включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с максимальной частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 730G, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Фронтальная камера представлена связкой 20 и 2 Мп сенсоров. Тыловая базируется на 64 Мп сенсоре Sony IMX686, в качестве помощников выступают 8 Мп сенсоры широкоугольным объективом, портретная камера разрешением 2 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки.
Начало продаж намечено на 11 февраля, цены составят 15 999, 16 999 и 18 999 индийских рупий за версии 6/64, 6/128 и 8/256 Гб, соответственно. Купить новинку можно будет в синем, лиловом и красном цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Стали известны все спецификации Xiaomi Pocophone F1 / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Poco Pro - слишком много функций для камеры, размером с кредитку / MForum.ru
05.02. [Общество] Это интересно: ZTE и LG пропустят MWC 2020 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Poco X2 представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A01 дебютирует во Вьетнаме с Snapdragon 439 / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia 5.2 показался на «живых» фото / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020? / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 5G получит быструю зарядку 80 Вт / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A41 на базе Helio P65 замечен в Geekbench / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере Sony Xperia 1.1 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 5G представлен официально / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Moto Z5 получит АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Z Flip / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G8 замечен на рендерах / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A11 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Honor MagicWatch 2 доступны в России / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A71 доступен в России / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6s появился в России / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10 / MForum.ru