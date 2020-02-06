Анонсы: Honor 20 Lite появился в России

06.02.2020, MForum.ru

На российском рынке появился смартфон Honor 20 Lite. Новинка получила корпус из стекла и металла, а его 6,15-дюймовый OLED-дисплей – разрешение 2312 x 1080 точек.

Внутри Honor 20 Lite нашлось место для чипсета Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 24 Мп фронтальной камере с AI-алгоритмами и аккумулятору емкостью 3340 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Тыловая камера строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины сцены. Естественно присутствуют актуальные функции типа супер-ночного режима и портретной съемки. Цена Honor 20 Lite с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 14 990 рублей. В качестве подарка можно будет получить Honor Band 5. Начало продаж – 14 февраля, старт предзаказа – 7 февраля.