Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально

MForum.ru
06.02.2020,
Бренд Realme на индийском рынке представил смартфон C3, относящийся к начальному ценовому сегменту.
Спецификации Realme C3 включают в себя 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600 х 720 точек, чипсет MediaTek Helio G70 (8 ядер, 2 ГГц), 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+ карты microSD до 256 Гб), 12 Мп тыловую камеру с 2 Мп вспомогательным модулем, 5 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Работает Realme C3 под управлением Android 10 с оболочкой Realme UI. Цена составит 6999 и 7999 индийских рупий за версию 3/32 и 4/64 Гб. Купить новинку в синем и красном цветах можно с 14 февраля.
© Антон Печеровый,
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