RFID: Где на складе может эффективно использоваться RFID-маркировка?

MForum.ru

RFID: Где на складе может эффективно использоваться RFID-маркировка?

11.02.2020, MForum.ru

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Максим Селиванов, начальник отдела технологий сохранности Департамента стратегического развития ГК «Силтэк», высказал свое мнение в отношении возможностей применение RFID-технологии на складах: 

Использование в складской логистике RFID-технологий может дать большой эффект в трех направлениях: маркировка самого хранимого товара, маркировка оборотной тары, паллетомест и ячеек хранения и маркировка складского транспорта.

Применение RFID на складе

 

Маркировка хранимого товара

В первом случае это применение дешевых меток-наклеек на дорогих товарах. Главный плюс – возможность одновременно считать большое количество меток во время технологических и логистических процессов. Это касается всех этапов - начиная с момента производства конкретного изделия, его отгрузки на склад, транспортировки и хранения в логистическом распределительном центре, отгрузки на склады в регионах, передачи в магазины, инвентаризации и выкладки в торговых залах, и заканчивая реализацией на кассе. Если все эти этапы будут делаться с помощью RFID-технологий, то себестоимость метки, поделенная на число этих операций, существенно снижается и успешно противостоит штрих-коду. При выполнении всех этих же операций с помощью штрих-кода гораздо больше ручного труда, соответственно и затрат больше. Эффект от применения RFID-технологии уже давно увидели лидеры торговли одеждой, спорттоваров, аксессуаров. Это международные компании, которые прекрасно работают в России (Decathlon, Adidas, Reebok, Uniqlo, Zara). Они начали применение RFID экспериментально, и технология быстро доказала свою эффективность на большом числе ассортиментных групп и технологических операций.

Маркировка оборотной тары, паллетомест и ячеек хранения

При маркировке оборотной тары, паллетомест и ячеек хранения используются корпусированные RFID-метки.

Как это работает на примере тары. Как только она маркируется, начинается отслеживание ее прохождения (даже пустой) по технологическим операциям. Бывает, обнаруживается, что одни экземпляры постоянно обращаются, а другие даже не сдвигаются с места. RFID позволяет грамотно управлять тарой по нескольким направлениям: учет количества оборотной тары, ее равномерное распределение по операциям и износу, сокращение площадей хранения единиц, которые не в ходу. Когда директора получают на руки данные о движении тары, то удивляются – ее количество можно сократить вдвое, износ становится равномерным, простой в ремонте сокращается в несколько раз. Никакие другие технологии не способны на такой оперативный сбор данных.

Маркировка складского транспорта

Также эффективно RFID-технология применяется в управлении складским транспортом, а именно - позволяет регистрировать маркированный объект (например, погрузчик) и фиксировать его локацию по событию. Мониторинг происходит в особом продукте: «системе управления двором» - YMS (Yard Management System), который отслеживает к какому пандусу подъехал погрузчик, сколько он там находился, и когда отъехал. Автоматическая фиксация этих событий позволяет получать большой объем данных, необходимых для анализа и планирования загруженности складского транспорта, персонала, его обсуживающего, регулировать очередь у пандусов и т.д. Это прекрасный инструмент – ведение баз данных без участия человека.

 

Российские компании слабо связаны в своем логистическом взаимодействии. Производят товар одни, дистрибуцией занимаются другие, продают его в рознице – третьи. И между ними нет единодушия – кто же должен маркировать товар? Никто не готов брать на себя эти затраты, и у каждого свои причины на это. Поэтому сейчас только крупные ритейлеры могут позволить себе диктовать условия поставщикам – хотите продавать мне свой товар, отмаркируйте его по моим правилам. Никаких особых затрат это не несет, и на себестоимости товара существенно не отражается, но при этом значительно упрощает отслеживание товара в дальнейшей логистической цепочке. Маркировать товар на финальных стадиях, на складе или в магазине, уже не имеет большого смысла. Однако нет сомнений, что российские производители, владеющие своей розницей, в течение ближайших двух лет придут к этой технологии, прогресс не остановить.

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Можно упомянуть также такие современные технологии, как инвентаризация маркированных RFID-метками товаров с помощью автономных мобильных сервисных роботов и с помощью беспилотников. 

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теги: RFID складская логистика мнения Силтэк

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04.03. [Новости компаний] Складская логистика и RFID / MForum.ru

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