Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля

11.02.2020, MForum.ru

В сети появился тизер смартфона Samsung Galaxy M31, сообщающий дату анонса новинки. Ожидается, что новинку покажут публике 25 февраля, а в качестве ключевых особенностей тизер делает акцент на 64 Мп камере и аккумуляторе емкостью 6000 мАч.

Кроме того, тизер раскрывает некоторые особенности внешности Samsung Galaxy M31. В частности 4 сенсора тыловой камеры образуют букву Г, а фронтальная камера спряталась в U-образном вырезе. Еще одна особенность – размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. Также источники среди характеристик Samsung Galaxy M31 источники упоминают SuperAMOLED разрешением FullHD+. Первый рынком для Samsung Galaxy M31 станет Индия.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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