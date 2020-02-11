Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально

MForum.ru
11.02.2020,
Компания Xiaomi представила на индийском рынке смартфон Redmi 8A Dual, снабженный сдвоенной тыловой камерой. Конфигурация тыловой камеры включает в себя связку 13 Мп основного сенсора и дополнительного сенсора разрешением 2 Мп. Также отметим поддержку Google Lens.
В активе Xiaomi Redmi 8A Dual присутствуют 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 8 Мп, чипсет Qualcomm Snapdragon 439 с 8-ядерным процессором, 2/3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим водоотталкивающее покрытие P2i. Цена Xaomi Redmi 8A Dual составит 6499 / 6999 индийских рупий за версии с 2/3 Гб ОЗУ, соответственно. Начало продаж – 18 февраля.
© Антон Печеровый,
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