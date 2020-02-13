Приложению МегаФона обновили дизайн

13.02.2020, MForum.ru

Мое "общение" с мобильным приложением оператора обычно ограничивается проверкой баланса. Но, поскольку у МегаФона в январе вышло новое приложение с обновленным дизайном (4.2.0), стоит, пожалуй, уделить ему больше внимания. Скачать приложение МегаФон (личный кабинет) можно и из Google Play и из AppStore. У меня Android, поэтому дальше буду рассказывать о знакомстве с версией под это устройство.

Публикуется с любезного разрешения ComNews, где обзор был опубликован впервые.

Пока мы еще не начали, напишу пару слов, - зачем вообще в компании решили заменить прежнюю версию на новую? Ведь такие изменения зачастую раздражают консервативных пользователей, таких, как я.

На мои вопросы в МегаФоне мне отвечали так - пришло время, поскольку нужно было решить сразу несколько различных задач. Хотелось повысить частоту пользования приложением, а для этого необходимо было создать новые смыслы, новые стимулы для того, чтобы абонентам было интересно в него заходить. Новое приложение в компании видят центром цифровой экосистемы оператора, это также должно было найти отражение в новом дизайне. Несколько лет пользования миллионами клиентов первой версией ЛК сделали понятным, что требуется менять, чтобы улучшить пользовательский опыт (UX). И, конечно, не обошлось без желания создать свежий дизайн.

В итоге родилась новая структура, предположительно удобная и понятная. Что же, давайте смотреть, что, в действительности, получилось у разработчиков.

Итак, нам нужно войти в ЛК. Пароль я, конечно, не помню... но, если ввести номер телефона, то приходит SMS с кодом для входа. Приятно, что теперь нет никакой капчи.

Зачастую, когда требуется вводить номер телефона, то не знаешь, в каком формате это делать. В МегаФон нет какой-то подсказки, поэтому я начал вводить сразу 10-значный номер, а +7 приложение подставило самостоятельно. Далее предлагается придумать 4-значный код доступа, кроме того, можно включить, или не включать, авторизацию по отпечатку пальца.

Итак, я зашел. На экране анимированная заставка - приветствие. Не знаю, кому нравится рассматривать такие заставки, но, к счастью, уже через пару секунд анимашка автоматически сменяется видом на главный экран приложения. Кстати, видосики-приветствия меняются в зависимости от времени суток. Можно предположить, что заставки необходима, чтобы пользователь не ощущал, что есть пауза между входом и появлением информации на основном экране. Как по мне, так не хватает вопроса «больше не показывать заставку», чтобы убрать всю эту красоту раз и навсегда.

Поскольку я пользуюсь приложением в первый раз, на экране появились две подсказки - мне сообщают, что быстрые переходы на основные разделы собраны в нижней части экрана, и что пополнить счет можно с банковской карточки. Что же, спасибо за информацию, в дальнейшем подсказки появляться не будут.

Интересная особенность приложения – активированный режим автовхода. Когда вы будете в дальнейшем входить в приложение через интернет МегаФона, уже не потребуется вводить ни номер телефона, ни пароль, только код доступа.

Наконец появляется основной экран – здесь собраны самые важные данные и отсюда легко добраться до всех остальных пунктов меню.

Удобно, что сразу виден остаток денег на счете – цифры крупные, контрастные. Также видны остатки ресурсов, включенных в пакет моего тарифного плана – сколько осталось предоплаченных минут, гигабайт и SMS.

Радует, что дизайнеры не переборщили с серым цветом, основные надписи контрастные, ползунки "жирные", все сделано в пользу наглядности, но с сохранением стиля. Удобно, что со страницы "остатков" можно сразу выйти на детализацию.

В нижней строке – поля для переключения на те или иные группы услуг.

Если тапнуть по кружочку с символом «деревянного» на фиолетовом фоне, то попадаем на экран пополнений.

Сегодня я уже пополнял свой счет в МегаФоне через Google Pay – это самый удобный для меня способ (первая строка в меню), деньги уходят буквально в одно нажатие.

Автоплатеж – тоже неплохой вариант, он у меня настроен на основном номере. Кстати, из приложения можно настроить автоплатеж не только на свой номер, но и на любые другие, например, на номера близких. Собственно, из приложения можно заходить в ЛК и других ваших близких, если они вам предоставят пароль от личного кабинета. Привязать дополнительный номер можно здесь: «Ещё» -> «Привязанные номера».

Куда еще можно попасть с главного экрана? Если нажать на плашку «Расходы», попадем вот на такой экран.

Типичный для последних лет наглядный, воздушный и симпатичный дизайн – кольцевая диаграмма, иллюстрирующая на что были потрачены деньги. Можно менять период, за который показываются расходы. Можно зайти в предыдущие месяцы, можно попробовать узнать, на какие именно услуги были потрачены деньги.

Для кого-то такой информации будет достаточно, чтобы уже не пользоваться традиционной детализацией, кто-то, вероятно, скажет, что предоставляемая информация недостаточно подробна.

Если зайти, например, в переводы и платежи, то все, что можно будет узнать в отношении того, куда ушли 100 рублей, это то, что они были переведены. А вот кому – не видно. Мне-то адресат известен, я перевел деньги дочке на телефон, но в «расшифровке» никаких деталей нет. По сути, кроме разбивки общей суммы переводов на отдельные и данных о времени каждого перевода, этот экран мало что дает.

Если тапать по «галочкам» на плашке «Остатки по пакетам»,

информации также добавится немного. На первом экране остаток показывается с меньшим округлением, чем на том, где ожидаешь видеть более детальную информацию. Впрочем, кого волнуют сотые доли гигабайта.

Предположим, что интернета мне не хватило, и мне нужно подключить дополнительный пакет. Этот вариант на экране предусмотрен, достаточно тапнуть по «галочке» справа от «Подключить пакеты».

Предложения мне не особо нравятся, лучше уж перейти на тариф с большим объемом интернета, чем продлять мой «Включайся! Пиши» на 5 ГБ за 500 руб. (!).

А вот вкладка роуминг радует, здесь для интересующей страны можно проверить - в какую сумму обойдется в ней роуминг:

1 ГБ за 349 рублей без дополнительных телодвижений – вполне неплохо, недорогие связь и интернет в день прилета – важная опция. Добравшись до места, я уже решу – предпочесть ли «цифровой детокс» или пробрести дешевое подключение местного оператора с большим пакетом трафика.

Давайте посмотрим, как выполнен заказ Детализации. Так ли он удобен?

Поддерживаются различные форматы детализации - pdf по-дефолту, а также XLS и HTML, если это необходимо. Но, в целом, после появления нового, наглядного интерфейса, детализация уже не так актуальна.

Что еще предлагает нам главное меню?

Разработчики заняли часть экрана так называемыми «сториз» (историями), предполагается, что абоненты будут черпать здесь интересную им информацию, а в качестве бонуса иногда получать любопытные персональные предложения. Информацией я измучен и без оператора, но раздел «Получите минуты, ГБ или скидки» выглядит привлекательно.

А вот сейчас обидно было…

Пришлось зайти с другого аккаунта.

В разделе «подарков» нашелся вариант «Играть», если по нему тапнуть, выскакивает очередная анимашка с предложением потрясти смартфон:

Трясем, получаем персональное приложение.

В моем случае предложили 30 ГБ вместо 15 ГБ, но платить пришлось бы больше. Поскольку я и 15 ГБ в месяц не выкачиваю, мне не интересно, а для кого-то, вероятно, вполне привлекательное предложение.

Перебирать все ветки меню приложения можно часами. Не буду этого делать, но остановлюсь еще на одной возможности, которая показалась мне интересной.

Собрался я было перевести деньги со счета телефона на свою банковскую карту, а также на свой счет Яндекс.Деньги (эти возможности предлагает раздел Финансы), но ни в том, ни в другом случае, не устроила комиссия. За перевод 100 рублей с моего счета в МегаФон на мой счет в банке Тинькофф, например, мне предложили заплатить 102,35 рублей.

Комиссия за перевод на Яндекс.Деньги на этом фоне просто ничтожная, «всего» 6%. Не знаю, как вы, а я больше 0.5-1% за переводы платить не готов. А вот пополнить счет другого абонента «МегаФон» можно с удобством, буквально в пару кликов, и совершенно бесплатно.

В разделе Финансы есть также предложение Цифровой банковской карты.

Выбирать тариф на обслуживание карты предлагается в зависимости от того, какой у вас денежный оборот в месяц. Условия тарифа «Максимум» выглядят так:

Здесь предлагается высокий процент на остаток – 10% (!), неплохой кэшбэк в размере 1.5% (но не более 3 тысяч рублей в месяц) и бесплатное обслуживание карточного счета.

Все это доступно, если ваш оборот превышает 30 тыр в месяц, если потратите меньше, то с услуга обойдется в 199 руб. в месяц. Еще одно ограничение – остаток на счет не должен проваливаться ниже 500 рублей, иначе проценты начисляться не будут.

А еще можно будет получить дополнительные 10 МБ за каждый 100 рублей, потраченных на покупке по карте. Выйдет по гигабайту за каждые потраченные 10 тыр. в месяц. И, наконец, бонус в виде бесплатного SMS-банкинга, и даже «Защита от случайных платных подписок», вещь в хозяйстве небесполезная.

На тарифе Стандарт все чуть скромнее, но и здесь на остаток дают симпатичные 8% (а в Сбере - 1% на «сберегательном» счете). Кэшбэк за любые покупки – уже ничем не выдающийся, 1%, и это при условии, что вы тратите в месяц не менее 10 тыр. Есть еще и тариф Лайт, там достаточно тратить по карте от 3 тыр в месяц, чтобы получить бонус в виде 6% на остаток. Но здесь уже нет кэшбэка, да и кому интересен кэшбэк в размере 30 рублей в месяц.

Итого

Что хочется отметить в целом: проведена большая работа, разработчики постарались сделать не просто информативный продукт с множеством функциональностей, но и удобное и приятное в пользовании приложение, с элементами энтертаймента. И это, пожалуй, получилось!

В приложении очень неплохо представлен "банковский" функционал - от платежей и переводов, например, на Яндекс.Деньги и до виртуальной карты. Также удобным мне показалась то, как решены темы данных об остатках, тарифе и расходах. Для того, чтобы почерпнуть основную для меня информацию, практически не нужно лазить по меню - всё доступно непосредственно на главном экране.

Обойти все несколько сотен возможных экранов я не сумел :) Слона нужно есть по-частям, так что по экранам приложения придется еще попутешествовать. Рекомендую и вам, если вы еще этого не сделали, скачать приложение «МегаФон» – вещь удобную и небесполезную!

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