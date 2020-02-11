Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально

MForum.ru
11.02.2020,
Компания Samsung официально анонсировала смартфоны семейства Galaxy S20. Основной упор сделан на дизайн и функциональность камеры. Конфигурация тыловой камеры Samsung Galaxy S20 включает в себя 3 сенсора: 12 Мп основной, 64 Мп с телефотообъективом и 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой. В модели Samsung Galaxy S20+ дополнительно присутствует ToF-сенсор.
Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 10 Мп при угле захвата 80 градусов. В активе Samsung Galaxy S20 присутствуют 6,2-дюймовый дисплей разрешением 3200х1440 точек, чипсет Exynos 990, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Отличий в спецификациях Samsung Galaxy S20+ довольно много: 6,7-дюймовый дисплей (разрешение тоже 3200х1440 точек), чипсет Snapdragon 865 (для ряда рынков), 8/12 Гб ОЗУ и АКБ емкостью 4500 мАч. Новинки поддерживают быструю зарядку 25 Вт, беспроводную зарядку мощностью 10 Вт, а также реверсивную беспроводную зарядку. ОС – Android 10 с интерфейсом One UI 2.
Выпускаться Samsung Galaxy S20 и S20+ будут в 4G и 5G-вариантах. Российская цена 4G Galaxy S20 составит 69 990 рублей, за Galaxy S20+ придется заплатить на 10000 рублей больше. Также будет доступна версия Samsung Galaxy S20 Ultra c 12 Гб ОЗУ, 108 Мп сенсором в составе тыловой камеры и 40 Мп фронтальной камерой оцененная в 99 000 рублей. На российском рынке все версии Galaxy S20 будут на базе чипсета Exynos 990, поддержки 5G не ожидается.
© Антон Печеровый,
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