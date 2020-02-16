Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A70e

MForum.ru
16.02.2020,
Известный искатель утечек @OnLeaks опубликовал информацию о смартфоне Samsung Galaxy A70e. Как несложно догадаться по индексу модели, новинка относится к среднему ценовому сегменту. Однако, она не похожа на другие телефоны Samsung аналогичного класса.
В частности в активе Samsung Galaxy A70e ожидается 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Напомню Galaxy A70, A70s, A71 и A51 оснащались экраном с круглым вырезом и соотношением сторон 20:9. Скорее всего, речь идет об экране с IPS-матрицей. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели, а объективы тыловой камеры выстроены в ряд. Также внимание привлекает использование разъема microUSB, а не ставшего стандартным USB Type C. Одним словом, довольно странное устройство и появится ли такая новинка в реальности – покажет время.
© Антон Печеровый,
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