Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч

MForum.ru
18.02.2020,
Анонс смартфона Samsung Galaxy M31 ожидается уже через неделю. Самая интересная особенность Samsung Galaxy M31 – аккумулятор емкостью 6000 мАч, что делает его одним из самых автономных в своем классе. Также новинка поддерживает быструю зарядку 15 Вт.
Ожидается, что Samsung Galaxy M31 получит 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением FullHD+, чипсет Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. О возможности появления версии с 64 Гб встроенной памяти не сообщается. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп, а конфигурация тыловой камеры будет включать в себя сенсоры разрешением 64 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокоугольный) и два сенсора разрешением 5 Мп (макро и для определения глубины сцены). Габариты Samsung Galaxy M31 составят 159,2 х 75,1 х 8,9 мм, вес 191 г. Новинка будет доступа в черном, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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