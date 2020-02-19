Это интересно: Redmi Note 8T с поддержкой NFC уценили до 9990 рублей

19.02.2020, MForum.ru

Одни из крупнейших российских ритейлеров в рамках промоакции снизил цену смартфона Redmi Note 8T до 9990 рублей за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Вариант 4+64 Гб обойдется в 11 990 рублей.

В силу ограниченности количеств акционных смартфонов во многих магазинах товар уже отсутствует в наличии. Напомню, ключевые фишки новинки – QUAD-камера (48+8+2+2 Мп) и поддержка NFC. Основные спецификации Redmi Note 8T близки к Redmi Note 7 и включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации www.eldorado.ru

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