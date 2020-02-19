MForum.ru
19.02.2020,
Одни из крупнейших российских ритейлеров в рамках промоакции снизил цену смартфона Redmi Note 8T до 9990 рублей за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Вариант 4+64 Гб обойдется в 11 990 рублей.
В силу ограниченности количеств акционных смартфонов во многих магазинах товар уже отсутствует в наличии. Напомню, ключевые фишки новинки – QUAD-камера (48+8+2+2 Мп) и поддержка NFC. Основные спецификации Redmi Note 8T близки к Redmi Note 7 и включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Poco X2 появится в следующем месяце / MForum.ru
24.12. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2019 года / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Realme может выпустить фитнес-браслет в первой половине 2020 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Redmi 9 с чипсетом MediaTek Helio G70 выпустят в начале 2020 года / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru
19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru
19.02. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8T с поддержкой NFC уценили до 9990 рублей / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Это интересно: Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A70e / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Анонс Nubia Red Magic 5G отложат / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые характеристики Oppo Reno3 Pro / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2020 отменяется / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru