Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня

19.02.2020, MForum.ru

LG продолжает анонсировать новинки, которые должны были увидеть свет в рамках MWC 2020. Героем сегодняшнего анонса стал LG W10 Alpha, призванный составить конкуренцию доступным устройствам китайских брендов.

В активе LG W10 Alpha присутствуют 5,71-дюймовый дисплей разрешением HD+ с соотношением сторон 19:9, чипсет Unisoc SC9863A (8 ядер Cortex-A55, 1,6 ГГц), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 128 Гб), 8 Мп фронтальная камера, 8 Мп камера на задней панели (автофокус, запись видео 1080p) и аккумулятор емкостью 3450 мАч. Цена LG W10 Alpha составит 9 999 индийских рупий, что эквивалентно $140.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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