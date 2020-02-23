Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов

23.02.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi представила весьма интересный девайс под названием Lego S6 Pro. Главная фишка новинки – встроенные УФ-лампы, позволяющие провести дезинфекцию своего смартфона, что сейчас особенно актуально. Также новинка может использоваться для дезинфекции других устройств.

В части смарт-фишек речь идет от 4,5-дюймовом дисплеем, позволяющим улучшить взаимодействие с AI-помощником. Кроме того, новинка может выполнять функцию органайзера для хранения канцелярских принадлежностей и быть источником для зарядки телефонов. Ожидаемая цена составит 999 юаней, запуск производства состоится, если она соберет нужную сумму для краудфандинговой площадке.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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