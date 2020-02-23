Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro

MForum.ru
23.02.2020,
В базе данных Bluetooth SIG появилась информация о смартфонах Find X2 и Find X2 Pro. Ожидается, что новинки получат 6,7-дюймовый дисплей разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 865, поддержку 5G-сетей, а также фронтальные камеры разрешением 32 Мп.
В части объема памяти речь идет о 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Впрочем, скорее всего, будет не один вариант. Отличиями Find X2 Pro станет более широкая поддержка5G-сетей (больше частотных диапазонов) и более мощная камера. Ожидается, что Oppo Find X2 будет оснащаться связкой 48 Мп, 12 Мп и 13 Мп камер, тогда как Pro-версия будет снабжена двумя 48 Мп сенсорами. Разрешение третьего сенсора Find X2 Pro составит 13 Мп. Остальные подробности пока неизвестны. Возможная дата анонса – 6 марта.
© Антон Печерорвый,
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