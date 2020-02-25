Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

MForum.ru

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

25.02.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Бренд Realme представил на индийском рынке новый флагманский смартфон. Realme X50 Pro базируется на чипсете Snapdragon 865, поддерживает 5G-сети и оснащен 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 с Turbo Write. Впрочем, новинка получит версии с 6 / 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

Для обеспечения стабильной работы в экстремальных режимах новинку оснастили продвинутой системой охлаждения. Кроме того, Realme X50 Pro получил аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperDart 65 Вт (время полной зарядки – 35 минут).

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

Тыловая камера Realme X50 Pro базируется на 64 Мп сенсоре Samsung GW1, а в роли вспомогательных выступают 12 Мп сенсор с телефотообъективом, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и монохромный сенсор для оптимизации портретной съемки. Фронтальная камера Realme X50 Pro сдвоенная – основной 32 Мп сенсор Sony IMX616 дополнен 8 Мп сенсором с углом обзора 105 градусов.

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

Следующей фишкой новинки стал 6,44-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 90 Гц защищенный прочным стеклом Gorilla Glass 5. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Из прочего упомянем поддержку NFC, динамки Dolby Atmos и Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

Выпускаться Realme X50 Pro будет в зеленом (Moss Green) и красном (Rust Red) вариантах. Цена составит 37 999, 39 999 и 44 999 индийских рупий за версии 6/128, 8/128 и 12/256 Гб, соответственно. В Индии новинка уже появилась в продаже, глобальный релиз состоится позднее.

Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme C3 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Фитнес-браслет Realme будет оснащен изогнутым дисплеем / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над наушниками Buds Air Neo / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:41 andreykochegura Тема: Сайт может использовать камеру на андроид?
Привет, подскажите пример где сайт использует камеру или считыватель радиометок на андроид? Буду благодарен за любые ссылки
19.02.2020 14:28 АндрейПавлов Тема: Какую модель посоветуете у Vertex для сына школьника?
У дочери Samsung. Ей нравится и за год никаких минусов.
17.02.2020 12:30 motodart Тема: Nokia 5310 XpressMusic (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20)
перепрошить
13.02.2020 21:20 ABloud Тема: Челябинская область (06.03.2012)
В 2019 году средний южноуралец разговаривал 7 минут в день (по данным сервиса «Билайн-Аналитика»). Это значительно меньше, чем в 2018 году, на 15%. При этом жители области ежемесячно потребляют ...
13.02.2020 15:22 ABloud Тема: Животных чипирование и RFID. RFID в животноводстве. RFID-чипирование домашних животных (04.03.2018)
Животноводство и RFID Канадский фермер делится своим практическим опытом применения RFID на животноводческой ферме, где он выращивает телят и коров. Он и раньше уже немало лет применял RFID ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.02. [Новинки] Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro / MForum.ru

23.02. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны в России для предзаказа / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L4 представлен официально / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru

19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru

19.02. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8T с поддержкой NFC уценили до 9990 рублей / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Это интересно: Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A70e / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Анонс Nubia Red Magic 5G отложат / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые характеристики Oppo Reno3 Pro / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: