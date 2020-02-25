Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G

MForum.ru
25.02.2020,
Бренд Realme представил на индийском рынке новый флагманский смартфон. Realme X50 Pro базируется на чипсете Snapdragon 865, поддерживает 5G-сети и оснащен 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 с Turbo Write. Впрочем, новинка получит версии с 6 / 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Для обеспечения стабильной работы в экстремальных режимах новинку оснастили продвинутой системой охлаждения. Кроме того, Realme X50 Pro получил аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperDart 65 Вт (время полной зарядки – 35 минут).
Тыловая камера Realme X50 Pro базируется на 64 Мп сенсоре Samsung GW1, а в роли вспомогательных выступают 12 Мп сенсор с телефотообъективом, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и монохромный сенсор для оптимизации портретной съемки. Фронтальная камера Realme X50 Pro сдвоенная – основной 32 Мп сенсор Sony IMX616 дополнен 8 Мп сенсором с углом обзора 105 градусов.
Следующей фишкой новинки стал 6,44-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 90 Гц защищенный прочным стеклом Gorilla Glass 5. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Из прочего упомянем поддержку NFC, динамки Dolby Atmos и Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.
Выпускаться Realme X50 Pro будет в зеленом (Moss Green) и красном (Rust Red) вариантах. Цена составит 37 999, 39 999 и 44 999 индийских рупий за версии 6/128, 8/128 и 12/256 Гб, соответственно. В Индии новинка уже появилась в продаже, глобальный релиз состоится позднее.
© Антон Печеровый,
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