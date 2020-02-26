Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

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Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

26.02.2020, MForum.ru

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Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M31. Новинка нацелена в средний ценовой сегмент. Но это не помешало ей обзавестись QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп, а также батареей емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.

Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой, 5 Мп сенсор для макросъемки и 5 Мп датчик глубины сцены.

Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

Внутри Samsung Galaxy M31 нашлось место для чипсета Exynos 9611 (выпускается по технологии 10 нм), 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти, слот для карт microSD до 512 Гб. Диагональ экрана – 6,4 дюйма разрешение 2340х 1080 точек, технология AMOLED. Для защиты экрана используется закаленное стекло Gorilla Glass. В U-образном вырезе разметались камера разрешением 32 Мп.

Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

Также отметим, что толщина Samsung Galaxy M31 составляет 9,1 мм, а вес – 191 г., что с учетом емкого аккумулятора весьма неплохо. Цена новинки составит 14 999 индийских рупий за версию 6/64 Гб и 15 999 рупий за вариант 6/128 Гб. Начало продаж в Индии уже 5 марта.

Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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