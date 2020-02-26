Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей

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Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей

26.02.2020, MForum.ru

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На AliExpress начались предпродажи смартфона Realme 5i, базовая версия которого оценена чуть менее 9000 рублей. Однако если посмотреть на спецификации новинки, то это весьма привлекательная цена за смартфон с QUAD-камерой, АКБ 5000 мАч и 4 Гб ОЗУ.

Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей

В активе Realme 5i присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 64 Гб встроенной памяти и 8 Мп фронтальная камера. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 12 Мп основной сенсор, 8 Мп вспомогательный сенсор, а также два сенсора разрешением 2 Мп. В качестве стандартной цены указана сумма чуть менее 11 рублей.

Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.ru

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