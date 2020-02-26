Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей

26.02.2020, MForum.ru

На AliExpress начались предпродажи смартфона Realme 5i, базовая версия которого оценена чуть менее 9000 рублей. Однако если посмотреть на спецификации новинки, то это весьма привлекательная цена за смартфон с QUAD-камерой, АКБ 5000 мАч и 4 Гб ОЗУ.

В активе Realme 5i присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 665, 64 Гб встроенной памяти и 8 Мп фронтальная камера. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 12 Мп основной сенсор, 8 Мп вспомогательный сенсор, а также два сенсора разрешением 2 Мп. В качестве стандартной цены указана сумма чуть менее 11 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.ru

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