Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G

MForum.ru
26.02.2020,
Состоялся официальный анонс смартфона IQOO 3. Как и другие устройства этого принадлежащего Vivo суббренда, IQOO 3 нацелен на сегмент игровых устройств. Появление в ее активе топового чипсета Snapdragon 865 с мощной системой охлаждения и распределения тепла по корпусу устройства вполне логично.
Соответственно IQOO 3 получил поддержку 5G-сетей, а также поддержку памяти DDR5 и встроенный накопитель типа UFS 3.1.
Из игровых функций отметим настраиваемые сенсорные курки, фирменный сервис Game Space, оптимизированный для производительности и стабильности игровой режим, опрос сенсоров с частотой 180 Гц (частота обновление экрана – 60 Гц).
Диагональ OLED-экрана составляет 6,44-дюйма, разрешение 2400х1080 точек. В зависимости от версии, объем ОЗУ составит 6, 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами: 48 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 13 Мп телефото и 2 Мп для портретной съемки. Разрешение фронтальной камеры IQOO 3 – 16 Мп.
Отдельного внимания заслуживает аккумулятор емкостью 4440 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Цена IQOO 3 составит 3598, 3798, 3998 и 4398 юаней за версии 6/128, 8/128, 12/128 и 12/256 Гб, соответственно. Купить новинку можно будет в черном, серебристом и оранжевом цветах.
© Антон Печеровый,
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