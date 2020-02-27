5G: МегаФон экспериментирует с решениями ZTE в Челябинской области

MForum.ru
27.02.2020,
МегаФон и ZTE сообщают о продолжении реализации подписанного в сентябре 2019 года контракта, в рамках которого предусматривается полная замена существующей радиосети оператора 2G / 3G / 4G оператора в Челябинске и Челябинской области на оборудование ZTE в объеме более 700 базовых станций, а также дальнейшее сотрудничество в области 5G. Проект включает поставку радиооборудования, его техподдержку и обслуживание на 7 лет и полный цикл монтажных работ "под ключ". Полную замену базовых станций на решение ZTE планируется завершить к осени 2020 года.
“Мы довольны тем, как прошла замена оборудования RAN в Челябинской области. Пилотный проект подтвердил способность решений ZTE успешно интегрироваться в существующую инфраструктуру МегаФона и обеспечивать абонентам высокий уровень качества цифровых услуг. При этом мы сохраняем основополагающий принцип нашего развития – в рамках одного региона сеть МегаФона должна быть моновендорной, т.е. мы используем базовые станции всех стандартов и технологий от одного производителя”, – отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО «МегаФон».
ZTE, по данным компании, заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. Это меньше, чем у Ericsson (81 на 2020.02), Huawei (91 на 2020.20) и Nokia (63 на 2020.01). Как и в случае с Huawei, в ZTE отказываются называть операторов, с которыми у компании заключены контракты. Кроме того, стоит понимать, что в большинстве случаев, речь идет о контрактах на поставку RAN, а не ядра сети 5G. Известные контракты 5G компании ZTE можно пересчитать по пальцам - операторы Китая (отдельные регионы); 3 Austria; U Mobile, Малайзия.
Привлечение ZTE к тендеру по выбору поставщика для всей сети МегаФон - это разумный ход со стороны оператора, который повысит уровень конкуренции и заставит других вендоров предоставлять более интересные предложения на поставку решений 5G.
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Пресс-релиз МегаФон и ZTE
МегаФон и ZTE реализовали первый этап проекта по замене оборудования RAN на сети оператора в Челябинской области
Москва, Россия, 27 февраля 2020 г. — Корпорация ZTE (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках и ПАО «МегаФон» завершили реализацию “золотого” кластера в проекте по замене оборудования RAN (Radio Access Network) в Челябинской области. Проект предусматривает полную замену существующей радиосети оператора на оборудование ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 700 базовых станций, включая 2/3/4G, а также дальнейшее сотрудничество в области строительства сетей 5G. Первый звонок на оборудовании нового вендора был совершен всего через месяц после подписания контракта в сентябре 2019 года. Проект включает поставку радиооборудования, его техническую поддержку и обслуживание на 7 лет и полный цикл монтажных работ “под ключ”. Проект по полной замене на оборудование ZTE планируется завершить к осени 2020 г.
Первый кластер в г. Миасcе был успешно запущен в коммерческую эксплуатацию в октябре прошлого года. По истечении двух месяцев стабильной работы, включая нагрузку в новогодние праздники и проведение оптимизационных работ, сеть обеспечивает надлежащее качество связи. Проведенные тесты показали, что решения ZTE смогли улучшить качество передачи голоса (MOS) и обеспечили суммарный прирост трафика пользователей мобильного интернета на 15%.
“Мы довольны тем, как прошла замена оборудования RAN в Челябинской области. Пилотный проект подтвердил способность решений ZTE успешно интегрироваться в существующую инфраструктуру МегаФона и обеспечивать абонентам высокий уровень качества цифровых услуг. При этом мы сохраняем основополагающий принцип нашего развития – в рамках одного региона сеть МегаФона должна быть моновендорной, т.е. мы используем базовые станции всех стандартов и технологий от одного производителя”, – отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО «МегаФон».
“Российский рынок является приоритетным для ZTE Corporation. Мы приложим все усилия, чтобы развить этот успех и продемонстрировать новые возможности для компании МегаФон при использовании решений и продуктов ZTE в долгосрочной перспективе”, – заявил Тан Лухао, президент компании ZTE Corporation в России.
“Мы благодарны компании МегаФон, что нам удалось заложить фундамент для дальнейших проектов и уже на первом этапе доказать правильность выбора ZTE в качестве надежного партнера. ZTE продемонстрировала свою способность в решении амбициозной задачи по замене оборудования на “живой сети” целого города. Это особенно актуально как пример успешного сотрудничества в преддверии тендера на оборудование RAN для всей сети МегаФона”, – комментирует старший вице-президент ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» Тигран Погосян.
Компания ZTE активно участвует и в других направлениях развития сети МегаФона. Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.
На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за формирование отраслевых стандартов.
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теги: 5G пятое поколение МегаФон контракты RAN ZTE
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