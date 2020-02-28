Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA

MForum.ru
28.02.2020,
Компания HMD Global уже вернула на рынок обновленные версии некогда популярных телефонов Nokia. И на очереди очередная новинка. Источником вдохновения для модели TA-1212 стал Nokia 5130, хотя и без боковых кнопок.
Аппарат будет относиться к начальному сегменту и технически будет ближе к Nokia 110. Спецификации соответствующие – 360 МГц процессор, 8 Мб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти. Впрочем, за счет карт памяти microSD объемом до 32 Гб новинка вполне справится с функцией простого mp3-плеера. Ожидаемая диагональ экрана 2,4 дюйма, разрешением 240х320 точек. Тыловая камера предусмотрена, но она имеет разрешение всего 0,3 Мп. Также отметим АКБ емкостью 1200 мАч. Причем, TA-1212 получился весьма толстым – 13,1 мм. Поддерживаемые мобильные сети – только 2G. Дата анонса не сообщается.
© Антон Печеровый,
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