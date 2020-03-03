Слухи: Samsung работает над Galaxy A41

03.03.2020, MForum.ru

Компания Samsung работает над наследником смартфона Galaxy A40. Напомню, эта новинка оказалась весьма популярной на европейском рынке, причем она не является переходной моделью между A30 и A50. Ее фишка – компактные размеры при неплохих параметрах.

По данным @OnLeaks габариты Samsung Galaxy A41 составят 150х70х7,9 мм. В части параметров ожидаются дисплей с U-образным вырезом, строенная камера с основным модулем разрешением 48 Мп, чипсет Helio P65, а также 64/128 Гб встроенной памяти. Также отметим любопытную текстуру задней панели. Остальные подробности пока не сообщаются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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