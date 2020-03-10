Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео

MForum.ru
10.03.2020,
Если верить слухам, в этом году компания Google обновит бюджетный смартфон семейства Pixel. Ожидаемо новинка получит имя Pixel 4a, а среде ее основных характеристик ожидаются 5,81-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 точек, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также тыловая камера разрешением 12 Мп и АКБ емкостью 3080 мАч.
По традиции Google Pixel 4a будет работать под управлением последней версии ОС от Google. Анонс новинки ожидается в мае, на Google I/O 2020 (пройдет в формате онлайн-конференции), но подробности о новинке уже есть на видео от инсайдеров.
© Антон Печеровый,
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