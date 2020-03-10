Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео

10.03.2020, MForum.ru

Если верить слухам, в этом году компания Google обновит бюджетный смартфон семейства Pixel. Ожидаемо новинка получит имя Pixel 4a, а среде ее основных характеристик ожидаются 5,81-дюймовый дисплей разрешением 2340 x 1080 точек, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также тыловая камера разрешением 12 Мп и АКБ емкостью 3080 мАч.

По традиции Google Pixel 4a будет работать под управлением последней версии ОС от Google. Анонс новинки ожидается в мае, на Google I/O 2020 (пройдет в формате онлайн-конференции), но подробности о новинке уже есть на видео от инсайдеров.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации TecnoLike Plus, youtube.com/channel/UCSExLh16bM4dOYec9D6zx8g

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Google Pixel 4 XL / MForum.ru