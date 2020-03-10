Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 9 Pro

MForum.ru
10.03.2020,
Уже в ближайшие дни ожидается анонс смартфонов семейства Redmi Note 9 Pro. Ожидается, что новинок буде две – помимо обычного Redmi Note 9 Pro, публике покажут Redmi Note 9 Pro Max.
По информации инсайдеров Redmi Note 9 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass, 16 Мп фронтальной камерой, чипсетом Snapdragon 720G, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также счетверенным модулем камеры в конфигурации с 48 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольным, 5 Мп сенсором для макросъемки и 2 Мп сенсором для съемки портретов. Емкость аккумулятора составит 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 11. Купить Redmi Note 9 Pro можно будет в черном, белом и синем цветах. Подробности о Redmi Note 9 Pro Max не раскрываются, но ожидается, что этот смартфон будет оснащен более продвинутой камерой и более быстрой (27 Вт) зарядкой АКБ. Анонс новинок ожидается уже 12 марта.
© Антон Печеровый,
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