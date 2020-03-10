B2B: Платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу

10.03.2020, MForum.ru

Билайн.ПРОдвижение - это многоканальная платформа для поиска клиентов для предприятий малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных. В компании предлагают ее, как единую точку входа в маркетинговую экосистему оператора. Компаниям, располагающим небольшим бюджетом, эта платформа обеспечит доступ к набору технологий рекламного рынка. Платформа позволяет настраивать таргетинг по 150 показателям, что обещает бизнес-пользователям возможность эффективного поиска новых клиентов.

Билайн.ПРОдвижение включает три коммуникационных канала:

- SMS-сообщения,

- таргетированные голосовые звонки

- интернет-продвижение.

Рекламные инструменты доступны "в одном окне", компания обещает понятный и удобный интерфейс личного кабинета. В частности, для пользования платформой и каналами продвижения не требуются какие-то особенные умения, - обещает Билайн.

Особый акцент сделан на геотаргетинге, в частности, интерфейс позволяет выделить свою аудиторию на карте, например, по месту жительства, по месту работы, по признаку посещения той или иной значимой точки на карте. Этот инструмент позволяет выстраивать точечные коммуникации с потребителями, что также обещает высокую эффективность.

Сервис "Анализ Аудитории" позволяет обрабатывать данные и на основе полученных результатов выстраивать стратегию со встроенной сегментацией потенциальных клиентов, выделять ядро, подбирать релевантные рекламные каналы, оперативно запускать кампании.

О деньгах. Начинать можно с бюджета 5900 рублей для подключения к платформе и инструментам анализа аудитории и 7500 рублей - столько стоит подключение канала SMS. Если средства позволяют, клиент может подключать дополнительные каналы и функциональности. Возможности платформы будут расширяться и далее, в частности в ближайших планах - подключение пуш-коммуникации, персонализированная работа с соцсетями, email-рассылки, появление других дополнительных коммуникационных инструментов, виджетов для сайтов клиентов.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

«Установить верный контакт с клиентом — важнейший шаг для бизнеса. Цифровые технологии позволяют предпринимателям найти свою аудиторию, эффективно используя ресурсы. Наш инструмент высокоэффективен по точности таргетинга при низком входном ценовом пороге. Теперь передовые цифровые сервисы продвижения по релевантным каналам становятся доступными всем сегментам рынка».

Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом»:

«Пару лет назад инструменты, подобные платформе Билайн.ПРОдвижение, были прерогативой корпораций с большими бюджетами, а сегодня они стали доступны и совсем небольшим компаниям. Мы рады предложить малому и среднему бизнесу наши компетенции и экспертизу в части анализа действующих клиентов и поиска новых. Теперь аналитика целевой аудитории по 150 показателям, диджитал и голосовые коммуникации с вашими клиентами и отчеты по эффективности продвижения доступны из одной точки».

Артем Мусинов, директор по цифровым продуктам и инновациям ПАО «ВымпелКом»:

«По нашим подсчетам, ежегодно рост рекламного рынка России составляет 20% именно за счет диджитал-каналов и инструментов. Их количество тоже постоянно растет, но предпринимателям, при таком изобилии, очень непросто сделать правильный выбор. Поэтому мы решили помочь бизнесу в продвижении, запуская платформу, объединяющую эффективные каналы коммуникации и глубокий анализ для принятия взвешенных решений. Уверен, что владельцы бизнеса оценят удобство использования нашей платформы и эффективность ее работы».

Как утверждают в Билайн, в режиме пилота доступ к платформе попробовали уже 30 клиентов компании. Среди них - компании из сферы ритейла, клиенты из категорий отели, рестораны и кафе, а также строительные организации. Разработчики получили и учли обратную связь, в частности, оптимизировали отчеты по аудиториям, добавили параметры для таргетинга, автоматизировали получение медиапланов.

Найдет ли спрос новый продукт Билайн? Это вполне возможно, поскольку есть возможность начать пользоваться продуктом после сравнительно небольших инвестиций. А дальше, если клиенты получат отдачу и смогут зафиксировать рост своей прибыли, достаточно будет сравнить расходы на рекламу и прибавочную прибыль, чтобы понять, насколько полезен и эффективен рекламный продукт лично для вас.

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пресс-релиз Билайн

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