Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21

MForum.ru
11.03.2020,
Компания Samsung официально подтвердила, что анонс смартфона Galaxy M21 состоится 16 марта. Первым рынком станет Индия, а на сайте Amazon.in уже появилась соответствующая промо-страница.
Опубликованная информация содержит изображение новинки, а также повреждает некоторые спецификации. В частности подтверждена строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мАч и дисплей по технологии Super AMOLED. По слухам диагональ дисплея составит 6,4-дюйма, а в качестве фронтальной камеры будет использован 20 Мп модуль. Ожидаемая аппаратная платформа (по данным Geekbench) – Exynos 9611 SoC в паре с 4 Гб. Также не исключено появление версии с 6 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
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