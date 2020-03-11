Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21

11.03.2020, MForum.ru

Компания Samsung официально подтвердила, что анонс смартфона Galaxy M21 состоится 16 марта. Первым рынком станет Индия, а на сайте Amazon.in уже появилась соответствующая промо-страница.

Опубликованная информация содержит изображение новинки, а также повреждает некоторые спецификации. В частности подтверждена строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мАч и дисплей по технологии Super AMOLED. По слухам диагональ дисплея составит 6,4-дюйма, а в качестве фронтальной камеры будет использован 20 Мп модуль. Ожидаемая аппаратная платформа (по данным Geekbench) – Exynos 9611 SoC в паре с 4 Гб. Также не исключено появление версии с 6 Гб ОЗУ.