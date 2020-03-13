5G: Вьетнамский Mobifone подготовился к запуску 5G в коммерческую эксплуатацию

MForum.ru
13.03.2020,
На днях оператор Mobifone рассказал о том, что в течение почти года оценивал работу базовых станций 5G в 4 городах - Ханое, Хошимине, Дананге и Хайфонге.
Тесты показали, что сеть 5G способна обеспечивать скорости передачи данных до 2 Гбит/c на сектор. Оператор проверял работу решений нескольких основных поставщиков решений 5G для оценки разницы в доступных скоростях и времени задержки распространения сигнала. Тесты завершились, и оператор готов к коммерческому развертыванию сети. Впрочем, какую-либо дату, когда начнется предоставление услуг абонентам, оператор пока что не называет.
У MobiFone 22% доля по числу подключений на рынке Вьетнама. Оператор экспериментировал с 5G на основе пробной лицензии Министерства информации и коммуникаций, полученной в январе 2019 года для оценки технических характеристик и возможностей развертывания сети 5G.
Основной конкурент - Viettel получил аналогичную лицензию также в январе 2019 года и в мае 2019 года заявлял о своем первенстве в демонстрации 5G соединения во Вьетнаме. Этот оператор пока что инвестировал в 5G cкромные $5 млн, что не мешает ему обещать запуск сети 5G в коммерческую эксплуатацию в июне 2020 года.
Любопытно, что в 2019 году Viettel анонсировала разработку собственных сетевых решений 5G и даже в январе 2020 года заявил, что успешно построил собственную базовую станцию 5G. Одновременно компания сообщила, что планирует использовать решения Nokia и Ericsson на сети 5G. Какой будет доля собственной инфраструктуры на сети - пока что не ясно.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: 5G пятое поколение
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