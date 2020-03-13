Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально

13.03.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфоны Redmi Note 9 Pro Max и Note 9 Pro. Новинки базируется на топовом чипсете среднего сегмента Snapdragon 720G (с Snapdragon Elite Gaming и AI-движком пятого поколения), что делает их одними из самых производительных в своем классе.

Следующая сильная сторона – камеры. В круглом вырезе экрана Redmi Note 9 Pro Max разместился 32 Мп сенсор фронтальной камеры. Тыловая представлена QUAD-модулем с основной камерой разрешением 64 Мп. Также присутствуют 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 5 Мп сенсор для макросъемки и выделенный сенсор для портретной съемки. Впервые для смартфонов Redmi поддерживается съёмка RAW-фото и запись видео с соотношением сторон 21:9.

Также спецификации Redmi Note 9 Pro Max включают в себя 6,67-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, отдельный слот для карт microSD объемом до 512 Гб и аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цены Redmi Note 9 Pro Max составят 14 999, 16 999, 18 999 индийских рупий за варианты 6/64, 6/128 и 8/128 Гб, соответственно.

Стандартная версия Redmi Note 9 Pro получила немного упрощенный набор камер: 16 Мп фронтальную камеру и 48 Мп основной модуль тыловой камеры (конфигурация вспомогательных сенсоров такая же). По части объема ОЗУ речь идет о версиях с 4 и 6 Гб (встроенной памяти также 64/128 Гб). Немного скромнее и быстрая зарядка – 18 Вт вместо 33 Вт у старшей модели. Цена Redmi Note 9 Pro составит 12 999 и 15 999 индийских рупий за версии 4/64 и 6/128 Гб, соответственно. Выпускаться новинки будут в синем, белом и черном цветах. Начало продаж – 17 марта.