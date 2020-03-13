Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой

MForum.ru
13.03.2020,
Уже в ближайшее время ожидается анонс смартфона Samsung Galaxy A21. На основании информации Geekbench, где новинка проходит под модельным номером Samsung SM-A215U, можно сделать вывод, что ее аппаратная платформа будет базироваться на чипе MediaTek Helio P35.
Объем ОЗУ составит 3 Гб. Появившийся в сети рендер показывает счетверенную тыловую камеру, круглый вырез в левом верхнем углу экрана под фронталку и размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. ОС – Android 10, остальные подробности пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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