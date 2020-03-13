Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально

13.03.2020, MForum.ru

17 марта линейка смартфонов Realme 6, куда входят Realme 6 и Realme 6 Pro, пополнится новой моделью – Realme 6i. Ранее офис Realme в Мьянме подтвердил, что новинка будет базироваться на чипсете Helio G80 от MediaTek и получит быструю зарядку 18 Вт через USB-C.

Следующий тизер раскрыл подробности о камере этого смартфона. Новинка будет оснащена тыловой камерой с четырьмя объективами, а разрешение основного сенсора составит 48 Мп. По сравнению с 5 Мп камерой Realme 5i – прогресс более чем серьезный. Параметры вспомогательных модулей пока неизвестны. Возможно, речь идет 8 Мп с широкоугольный объективом и 2 Мп сенсорах для макросъемки и определения глубины сцены. Из других источников известно, что Realme 6i получит 6,5-дюймовый дисплей и АКБ емкостью 5000 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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