Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально

MForum.ru
16.03.2020,
Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S11. Главными новшествами Galaxy S11 стали строенная камера (13 Мп + 2 Мп + 5 Мп), дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4000 мАч.
Также отметим разместившуюся в круглом вырезе фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Диагональ IPS-дисплея новинки составляют 6,4 дюйма, разрешение 1560х720 точек. Внутри новинки нашлось место для 8-ядерного процессора, 2/3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD объемом до 512 Гб). Также отметим поддержку быстрой зарядки 15 Вт. Подробности о ценах и дате релиза пока не раскрываются. Купить новинку можно будет в черном, белом, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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