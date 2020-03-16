Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально

16.03.2020, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S11. Главными новшествами Galaxy S11 стали строенная камера (13 Мп + 2 Мп + 5 Мп), дактилоскопический сенсор и АКБ емкостью 4000 мАч.

Также отметим разместившуюся в круглом вырезе фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Диагональ IPS-дисплея новинки составляют 6,4 дюйма, разрешение 1560х720 точек. Внутри новинки нашлось место для 8-ядерного процессора, 2/3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD объемом до 512 Гб). Также отметим поддержку быстрой зарядки 15 Вт. Подробности о ценах и дате релиза пока не раскрываются. Купить новинку можно будет в черном, белом, синем и красном цветах.