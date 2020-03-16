Анонсы: Realme C3 появятся в России

MForum.ru
16.03.2020,
Бренд Realme подтвердил информацию о российском релизе смартфона C3. Напомню, аппарат является первым смартфоном на базе чипсета MediaTek Helio G70, оснащен АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт и Android 10 из коробки.
Также в активе Realme C3 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, 2/3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера 12+2 Мп и 5 Мп фронтальная камера. Подробности пока не сообщаются, но новинка точно появится в нашей стране уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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