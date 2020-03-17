Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка

17.03.2020, MForum.ru

Компания Samsung готовится к анонсу смартфона Galaxy M01, который будет адресован ряду развивающихся рынков. В первую очередь речь идет об Индии, однако новинка появится и в России.

Как несложно догадаться по номеру модели, речь идет об альтернативе смартфону Galaxy A01, анонс которого состоялся совсем недавно. Главным отличием Samsung Galaxy M01 от аналога А-серии станут большие объемы оперативной и встроенной памяти. По слухам, в активе Samsung Galaxy M01 будут присутствовать 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 439 и ОС Android 10 из коробки. Выпускаться новинка будет в черном, синем и красном цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru

[Краткие новости] Перед 8-м марта растет спрос на смартфоны и другие гаджеты / MForum.ru