Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка

MForum.ru
17.03.2020,
Компания Samsung готовится к анонсу смартфона Galaxy M01, который будет адресован ряду развивающихся рынков. В первую очередь речь идет об Индии, однако новинка появится и в России.
Как несложно догадаться по номеру модели, речь идет об альтернативе смартфону Galaxy A01, анонс которого состоялся совсем недавно. Главным отличием Samsung Galaxy M01 от аналога А-серии станут большие объемы оперативной и встроенной памяти. По слухам, в активе Samsung Galaxy M01 будут присутствовать 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 439 и ОС Android 10 из коробки. Выпускаться новинка будет в черном, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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