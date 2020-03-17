Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном

17.03.2020, MForum.ru

Компания Lenovo пополнила портфолио смартфонов Motorola моделью Moto E6s, которая оснащена 6,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720x1520 точек. Корпус новинки выполнен из пластика с водоотталкивающим покрытием, призванным защитить смартфон он брызг.

«Сердцем» Moto E6s стал чипсет Helio P22 (8 ядер Cortex A53) дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. Основная камера новинки базируется на 13 Мп сенсоре (f/2.2, размер пикселя 1,12 мкм) и поддерживает запись видео 1080p@30fps. Вспомогательный сенсор выполняет функцию датчика глубины. Дактилоскопический сенсор замаскирован за логотипом Motorola. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, без функции быстрой зарядки, причем для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB. Нет в активе новинки и поддержки NFC. Уже в ближайшие недели Moto E6s появится на рынках стран Латинской Америки, Европы и Азии. Цветовая гамма модели включает в себя 2 расцветки: голубую Peacock Blue и красную Sunrise Red. Цена пока не объявлена.