Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч

MForum.ru
18.03.2020,
Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M21, разместившийся в M-серии на ступеньку ниже M31. Впрочем, это не помешало новинке получить строенную тыловую камеру (48 Мп основной + 8 Мп с широкоугольной оптикой + 5 Мп сенсор глубины) и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.
Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M21 составляет 20 Мп, а «сердцем» новинки стал чипсет Exynos 9611. В части объемов памяти представлено две версии – с 4 Гб ОЗУ + 64 Гб встроенной памяти и с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 512 Гб. Диагональ экрана Samsung Galaxy M21 – 6,4 дюйма при разрешении FullHD+. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Выпускаться Samsung Galaxy M21 будет в черном и синем цветах. Версия 4+64 Гб, продажи которой в Индии начнутся 23 марта, оценена в 12 999 рупий. Стоимость и дата начала продаж Samsung Galaxy M21 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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