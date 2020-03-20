Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

MForum.ru
20.03.2020,
Особенность новинки Nokia 8.3 5G компании HMD Global - ее цена. В отличие от большинства аппаратов, которые выходили в 2019 году с ценником выше $1000, китайская новинка анонсирована по цене 600 евро, что безусловно не делает ее самым бюджетным аппаратом, но все же это и не заоблачные цены, как на модели Samsung.
Аппарат собран на платформе Qualcomm Snapdragon 765G, его работу обеспечивает аккумулятор 4500 мАч, достаточно мощный, чтобы аппарат доживал до вечера. Расплата за это - очень большой вес, 220 г. Память 6 ГБ + 64 ГБ - за 600 евро, есть версия 8 + 128 ГБ, - неплохо для мобильного устройства.
К сожалению, даже в "полной" спецификации, компания не приводит список поддерживаемых диапазонов 5G. Тем не менее, в своих анонсах, компания называет новинку "первый действительно общемировым смартфоном 5G". Что же, мы знаем, что платформа 765 способна обеспечивать работу устройства как в диапазонах s6, так и в миллиметровых, так что, возможно, аппарат действительно сможет работать в сетях 5G, работающих в различных диапазонах частот.
HMD Global запоздала с выходом на рынок 5G, иные конкуренты выпускают уже по 5 и более моделей смартфонов с поддержкой 5G. Тем не менее, выбор в пользу менее производительной платформы Snapdragon 765 вместо Snapdragon 865, позволил компании поставить на новинку ценник пониже, чем у многих конкурентов, что, скорее всего, обеспечит определенное внимание к новинке.
Каталог терминалов с поддержкой 5G можно найти по ссылке.
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теги: Nokia HMD Global 5G пятое поколение новинки смартфоны новинки смартфонов Snapdragon Qualcomm
© Александр Борисов,
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