Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

20.03.2020, MForum.ru

Особенность новинки Nokia 8.3 5G компании HMD Global - ее цена. В отличие от большинства аппаратов, которые выходили в 2019 году с ценником выше $1000, китайская новинка анонсирована по цене 600 евро, что безусловно не делает ее самым бюджетным аппаратом, но все же это и не заоблачные цены, как на модели Samsung.

Аппарат собран на платформе Qualcomm Snapdragon 765G, его работу обеспечивает аккумулятор 4500 мАч, достаточно мощный, чтобы аппарат доживал до вечера. Расплата за это - очень большой вес, 220 г. Память 6 ГБ + 64 ГБ - за 600 евро, есть версия 8 + 128 ГБ, - неплохо для мобильного устройства.

К сожалению, даже в "полной" спецификации, компания не приводит список поддерживаемых диапазонов 5G. Тем не менее, в своих анонсах, компания называет новинку "первый действительно общемировым смартфоном 5G". Что же, мы знаем, что платформа 765 способна обеспечивать работу устройства как в диапазонах s6, так и в миллиметровых, так что, возможно, аппарат действительно сможет работать в сетях 5G, работающих в различных диапазонах частот.

HMD Global запоздала с выходом на рынок 5G, иные конкуренты выпускают уже по 5 и более моделей смартфонов с поддержкой 5G. Тем не менее, выбор в пользу менее производительной платформы Snapdragon 765 вместо Snapdragon 865, позволил компании поставить на новинку ценник пониже, чем у многих конкурентов, что, скорее всего, обеспечит определенное внимание к новинке.

Каталог терминалов с поддержкой 5G можно найти по ссылке.

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