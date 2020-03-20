5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии

20.03.2020, MForum.ru

Пока Россия медленно закрывается на карантин, Китай все более открывается, как если бы кризис уже миновал. В частности, Xiaomi уже вновь открыла большинство розничных магазинов в Китае.

Более того, китайцы говорят о том, что отгрузки в магазины смартфонов вернулись к обычным объемом.

Президент компании Wang Xiang сообщает, что порядка 80% цепочек поставок вернулись к нормальной работы, так что компания не планирует переносить дату запуска Redmi K30 Pro, намеченную на 24 марта.

19 марта Китай сообщил о нулевом числе новых заболевших, впервые с января.

Xiaomi открыла более 1800 магазинов, конечно же продавцы все снабжены масками и средствами дезинфекции, а все, кто "в первой линии" - в одноразовых перчатках.

Wang отметил, что перерыв в продажах, конечно, скажется на результатах 1q2020, но это не скажется на тренде миграции спроса к смартфонам с 5G.

"Когда эпидемия COVID-19 будет остановлена, спрос на нашу продукцию резко вырастет. Мы не меняем нашу стратегию вывода на рынок продуктов с поддержкой 5G, мы ожидаем, что в этом году на рынок выйдут, минимум, 10 наших новых моделей с поддержкой 5G".

Источник: mobileworldlive.com

Xiaomi еще в 2019 году анонсировала смартфоны с поддержкой 5G - Xiaomi Mi Mix 3 5G, ZTE Axon 10 Pro 5G. ZTE Axon 10s Pro 5G и Xiaomi Redmi K30 5G. В 2020 году к ним добавились Xiaomi Black Shark 3 и Xiaomi Black Shark 3 PRO, так что за новыми анонсами, что называется, не заржавеет.

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