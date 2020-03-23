Регулирование: Поставки смартфонов в Россиию могут задержаться из-за особенностей сертификации

MForum.ru
23.03.2020,
До сих пор в России действовал такой подход к сертификации смартфонов и другой бытовой электроники: представители органов сертификации ехали на производство в Китай или на другие заводы и там проводили "необходимые процедуры". Не будем вдаваться в тему - нужны ли реально такие выезды, факт состоит в том, что теперь из-за ситуации с эпидемией, такие поездки оказались невозможны или затруднены. А значит, невозможно соблюсти процедуру сертификации. А значит, нет возможности продавать новые товары на российском рынке?
Лазейка осталась, но весьма неудобная. "Инспекция", проводимая на производстве, позволяла за 150-200 тысяч рублей выдать сертификат со сроком действия 5 лет сразу на всю серию устройств. Это всех устраивало.
Альтернативный способ - проверка отдельных образцов товара каждой партии, пришедшей на таможню. Стоит такой сертификат лишь немногим дешевле - 130-140 тысяч рублей, сообщает КоммерсантЪ, но обычный срок сертификации - 1.5-2 месяца (в это время торговать закупленным товаром нельзя), а на следующую партию того-же товара опять потребуется получать точно такой же сертификат по той же процедуре. И платить, соответственно, очередные 130-140 тысяч рублей. Если для больших ритейлеров и для вендоров это еще приемлемо, то для мелких и средних это означает ощутимый рост себестоимости товара. Для нас, покупателей, это вероятнее всего приведет к дефициту и росту цен, по-крайней мере, в ближайший период времени, пока ситуация так или иначе не разрешится.
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теги: сертификация регулирование рост цен проблемы
© Александр Борисов,
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