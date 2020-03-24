Анонсы: Xiaomi Redmi Note 9S представлен официально

24.03.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi Note 9S. Технически новинка представляет собой международную версию Redmi Note 9 Pro, а ее главной особенностью является чипсет Snapdragon 720G в сочетании с QUAD-камерой.

Конфигурация камеры Xiaomi Redmi Note 9S включает в себя основной сенсор разрешением 48 Мп, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 5 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп модуль для портретной съемки. Диагональ дисплея Xiaomi Redmi Note 9S – 6,67 дюйма при разрешении 2400 х 1080 точек и круглым вырезом для 16 Мп камеры. Объем ОЗУ составит 6/8 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора – 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Xiaomi Redmi Note 9S – $249 и $279 за версии 4/64 и 6/128 Гб, соответственно. На первых рынках новинка появится 7 апреля, европейский релиз ожидается немного позже.