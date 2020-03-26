Анонсы: Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition представлены официально

26.03.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представили смартфоны серии Redmi K30 Pro. Новинки получили выдвижную фронтальную камеру, что позволило избавиться от любых вырезов в экране. Экран занимает 92,7% площади передней панели (AMOLED, 6,67 дюйма, разрешение 2400х1080 точек, встроенный дактилоскопический сенсор).

Аппаратная платформа Xiaomi Redmi K30 Pro базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon дополненном 6/8 Гб ОЗУ, 128 (UFS3.0) /256 (UFS 3.1) Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Тыловая камера представлена 4 сенсорами. Ее конфигурация включает в себя 64 Мп основную камеру, 13 Мп камеру с широкоугольной оптикой и 2 Мп портретную камеру. Четвертый сенсор у Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition отличается: в первом случае речь идет о 5 Мп макро объективе, а во втором – 8 Мп сенсором с телефото объективом. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп, при этом K30 Pro Zoom Edition поддерживает съемку слоу-мо 720p@120fps.

Начало продаж назначено на 27 марта. Цена Xiaomi Redmi K30 Pro составит 2999 / 3399 / 3699 юаней за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 Гб памяти. Redmi K30 Pro Zoom оценен в 3799 / 3999 юаней за варианты 8/128 и 8/256 Гб, соответственно.