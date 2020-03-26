Анонсы: Samsung Galaxy A31 представлен официально

26.03.2020, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A31. Отличительной особенностью новинки стала QUAD-камера, сочетающая 48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп сенсор для портретной съемки.

Спецификации Samsung Galaxy A31 включают в себя 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 точек с круглым вырезом для 20 Мп фронтальной камерой и встроенным дактилоскопическим сенсором, 8-ядерный чипсет, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти со слотом microSD, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Выпускаться Samsung Galaxy A31 будет в черном, красном, синем и белом цветах. Подробности о релизе в нашей стране пока не раскрываются.